Paolo Rossi torna a Domagnano, non più in scarpette, ma in giacca e cravatta. L'ex centrocampista dei giallorossi è il nuovo allenatore della squadra, dopo aver fatto esperienza nei settori giovanili e, per una stagione, come vice, al Victor San Marino. In vista dell'esordio sulla panchina di una prima squadra, Rossi ha raccontato sensazioni e obiettivi prefissi.