Doppio Mbappe e la Francia è già agli ottavi

È la Francia la prima a qualificarsi agli ottavi del Mondiale. I campioni in carica restano a punteggio pieno col 2-1 sulla Danimarca. La decide la doppietta di Mbappe, che prima capitalizza una bella combinazione a sinistra col milanista Theo Hernandez e poi si fionda sul secondo palo per spingere in rete il cross di Griezmann. L'attaccante del PSG sale a quota 3 reti ed è ora è capocannoniere del torneo, al pari dell'ecuadoriano Valencia. Nel mezzo c'era stato il pareggio danese col colpo di testa di Christensen, sugli sviluppi di un angolo di Eriksen spizzato da Andersen.