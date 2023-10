Euro2032 a Italia e Turchia

Italia e Turchia organizzeranno insieme la fase finale dell'Europeo di Calcio 2032. La decisione dell'Esecutivo della Uefa riunito a Nyon è stata formalizzata dal Presidente Aleksander Ceferin. Quella che fu candidatura congiunta e ambiziosa, oggi il Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina la incassa come successo personale e del movimento. La scelta delle sedi sarà fatta tra 3 anni, nell'ottobre del 2026, si va verso una divisione equa (5 stadi italiani e 5 turchi), ma da oggi parte la corsa a mettersi in fila. E qualcuno è già più avanti di altri.

Per il Team Manager Buffon la scelta della Turchia come partner è forte soprattutto adesso quando diventa strategico comunicare come si possa dialogare anche con quel pezzo di mondo. Assegnata anche l'edizione che precederà quella del 2032: nel 2028 L'Europeo si giocherà In Irlanda e Regno Unito.

Nel servizio le interviste al Presidente della FIGC Gabriele Gravina e al Capodelegazione Gianluigi Buffon