Fabbri-Nanni gol, ma all'Olbia non basta

Filippo Fabbri e Nicola Nanni segnano entrambi, ma all'Olbia non basta. La storica "doppietta" sammarinese - mai due biancazzurri erano andati a segno insieme, tra i professionisti - non salva i sardi dalla discesa all'ultimo posto in classifica, perché il Pontedera si impone con un pirotecnico 5-4. Fabbri - al suo primo gol tra i "grandi" con una squadra di club - pareggia di testa al 20° il primo vantaggio toscano di Mutton, mentre Nanni - che in precedenza aveva preso una traversa dalla distanza - accorcia allo scadere del primo tempo con una bella azione personale, chiusa con un gran destro dal limite. Al riposo è 3-2 per il Pontendera, che nella ripresa, dopo il sorpasso sardo, trova il controribaltone che condanna la squadra dei due biancazzurri all'ultimo posto, a -1 da Imolese e Vis Pesaro.

Nel video il gol di Filippo Fabbri e di Nicola Nanni