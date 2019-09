Fabrizio Salvatori: “ Il Modena ha tutto per tornare a grandi livelli”

Intervista a Fabrizio Salvatori

"Questa società merita di tornare in Serie B. Non può essere definito il Modena delle meraviglie con 5 punti in 5 partite frutto di 2 sconfitte 2 pareggi e una sola vittoria, ma siamo solo all'inizio e in linea con gli obiettivi". Parola del Direttore Sportivo Fabrizio Salvatori ieri sera ospite di Cpiace.

Salvatori, prima di concentrarsi sul calcio, non dimentica Walter Nicoletti. La squadra di Zironelli ha affrontato 4 delle forti candidate alla promozione in B: Vicenza, Piacenza, Padova e Feralpisalò e l'unica vittoria è arrivata con l'Imolese, partita male in questa stagione, ma ricordiamo lo scorso anno arrivata fino alla fase finale dei play off. Non può esserci preoccupazione in casa Modena, l'unica forse, deriva dalla poco propensione al gol: solo 3 in 5 giornate. E domani nel turno infrasettimanale altra sfida molto indicativa: il Modena farà visita alla Sambenedettese in un incontro che dovrà chiarire anche le ambizioni dei rossoblu di Montero.