Femminile: l'Olympique Lione vince 3-0 con la Juventus

Indicazioni importanti per la Juventus in vista del debutto nella nuova stagione. La squadra di Rita Guarino cede 3-0 all'Olympique Lione. La squadra campione d'Europa in carica ha recentemente vinto la Coppa di Francia e sfiderà nei quarti di Champions League il Bayern Monaco la prossima settimana. Per le bianconere un test importante per confrontarsi con il meglio del calcio femminile europeo per il debutto di sabato prossimo a Verona contro l'Hellas.

Il Lione la partita la sblocca su calcio d'angolo dopo 29 minuti con il capitano Wendie Renard, per poi raddoppiare quattro minuti più tardi con un altro difensore, la canadese Kadeisha Buchanan.

Nella ripresa bell'intervento di Bacic a salvare la porta sul doppio pericolo ravvicinato. Il portiere bianconero è meno preciso in occasione della terza rete, che parte da un cross dalla sinistra del Lione. Bacic non trattiene e sottomisura Malard firma il 3-0. Il Lione aggiunge l'ennesimo trofeo alla propria bacheca in attesa iniziare la difesa della Champions League, che le francesi vincono da quattro anni consecutivi.