Femminile: nei recuperi di serie B vincono Cittadella e Vicenza

Anche il campionato di serie B femminile cerca di tornare alla normalità. Continuano i recuperi. Il Vicenza vince con la Roma Femminile 4-2. Succede tutto nel secondo tempo. La partita la sblocca Arianna Catuzzo al 63' con un bel mancino da dentro l'area di rigore. Cinque minuti più tardi il raddoppio direttamente su punizione con Valentina Sossella. La Roma ha la forza di non mollare e al 74' riesce a riapre la partita con la rete della sammarinese Ilaria Filippi che conclude una bella ripartenza giallorossa. Dieci minuti più tardi Marta Basso concretizza in rete il contropiede di Bauce che serve un pallone comodo comodo per il 3-1. La Roma non molla e con Claudia Natali riaccende la partita con un bel tiro da fuori che finisce vicino al palo. La rete del definitivo 4-2 per il Vicenza la realizza Nicole Frighetto con un gol bellissimo con la palla che finisce sotto la traversa. Il Cittadella vince a Perugia 3-2. Apre le marcature per le ospiti Beatrice Zorzan dopo appena due minuti. Al 27' il raddoppio del Cittadella con Claudia Saggion al termine di un bello spunto personale. Il Perugia non ci sta e con Arianna Franciosa accorcia le distanze con un gol dalla lunghissima distanza. Le padrone di casa completano la rimonta al 36', Giulia Piselli dal limite mette la palla vicino al palo, bel gol che vale il 2-2. Nella ripresa il Cittadella conquista i tre punti grazie alla rete di Martina Pizzolato che ribadisce in rete la corta respinta del portiere.





Tra i recuperi domenicali anche quelli di serie C. Nel girone B il Cortefranca di Roberto Salterio riparte con un netto 7-0 sul campo del neo promosso Portogruaro. Dopo 4 minuti Andrea Scarpellini apre le marcature sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'ex Mozzanica firma il raddoppio al 17' con un mancino dal dentro l'area su corta respinta del portiere. Il tris di Federica Asperti è una perla che arriva al 33' con una conclusione a giro. Prima dell'intervallo è ancora Asperti ad andare in rete ribadendo in gol il pallone respinto dalla traversa su giocata di Scarpellini. Nella ripresa è proprio il capitano del Cortefranca a siglare la personale tripletta al 50' con tocco sotto porta che vale il 5-0. Nel recupero di partita altre due reti per le ospiti. Al 90' tocca a Guya Vavassori con un gran tiro dalla destra che finisce sotto l'incrocio dei pali. Il definitivo 7-0 con Federica Asperti che firma la personale tripletta come Scarpellini. Negli altri recuperi domenicali. Nel girone C, pari tra Roma XIV e Cella, mentre la Res Women batte l'Apulia Trani 6-0 nel girone D.