Gabriele Lucchi: "Identità falsata, ma ripartiamo guardando avanti con fiducia"

Gabriele Lucchi

Lo storico Direttore Tecnico Gabriele Lucchi, parla del Cattolica Calcio San Marino, alla vigilia della sfida di inizio campionato con il Matelica. " Si tratta - dichiara Lucchi- di una squadra ancora tutta da scoprire. Abbiamo cercato - continua- di accontentare il tecnico Cascione e crediamo di avere allestito una formazione pronta per un campionato difficilissimo come la Serie D Girone F. Cominciamo - aggiunge- da Matelica e ci poteva andare anche decisamente meglio. Ho giocato a Cattolica 3 anni e in qualche modo sono legato a questi colori, ma è chiaro che è stata falsata la nostra identità. Abbiamo sempre fatto il bene del San Marino consegnando al calcio che conta giocatori che oggi militano in serie A in squadre di primissimo livello. Abbiamo, nel corso degli anni, - conclude Lucchi- bfatto debuttare in categoria diversi sammarinesi. Continuo a pensare che ci siano margini per trovare un punto di incontro per un nuova proficua collaborazione"