Gemello para un rigore, Lisi lo segna: il Perugia batte 1-0 il Carpi

Perugia - Carpi

Le statistiche raccontavano di una partita molto equilibrata: 27 gol fatti e 27 subiti per il Perugia, 26 e 26 per il Carpi. E infatti sono gli episodi a decidere il match del “Curi”, in particolare due rigori: quello segnato dal Grifone, quello sbagliato dai Falconi. Successo di misura per i ragazzi di Lamberto Zauli, dopo 3 turni di magra. Unica chance del primo tempo con Montevago che sfiora in sforbiciata, Sorzi allontana. La ripresa invece si apre con quello che sarà il gol-partita: cross di Mezzoni, Di Maggio calcia al volo e Sorzi respinge. Sulla ribattuta il più lesto ad arrivare è Lisi che finisce nel sandwich tra portiere e Amayah, il direttore di gara indica il dischetto. Dagli 11 metri lo stesso Lisi spiazza Sorzi e va ad esultare sotto la curva. 1-0 Perugia, terzo centro stagionale per il centrocampista classe '89. Il Carpi scende in campo solo dopo l'ora di gioco ma inizia a macinare occasioni: corner corto, Amayah mette dentro e Calanca stacca. Gemello para sulla linea, gli ospiti chiedono a gran voce il gol ma l'arbitro lascia proseguire e si resta sull'1-0. Dall'altra parte slalom di Giraudo che fa tutto bene prima di calciare in bocca a Sorzi. Ai -10 l'altra “porta scorrevole” della sfida: prima Mezzoni non intercetta l'imbucata, poi frana su Calanca. Risultato? Rigore anche per il Carpi, secondo giallo e rosso per il difensore che lascia i suoi in 10. L'eroe però diventa Gemello: Saporetti opta per la soluzione centrale, il portiere resta fermo e chiude la saracinesca. Il Perugia si salva e ringrazia anche quando Puletto incorna, scheggiando la traversa. Le ultime speranze si infrangono sul mancino debole di Saporetti, bloccato da Gemello. Con il brivido, il Perugia porta a casa 3 punti fondamentali.