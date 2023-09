Girone D: sono 25 i gol segnati nella seconda giornata, cinque le vittorie in trasferta

L'Imolese supera di misura l'Aglianese con un gol in apertura del 18enne serbo Luka Vlahovic. Il giovanissimo attaccante sfrutta bene un pallone proveniente dalla destra. Al Romeo Galli di Imola, Imolese batte Aglianese 1-0. Rrpaj ad inizio ripresa porta a spasso tutta la difesa del Prato, diagonale preciso con il sinistro e Ravenna in vantaggio. Il pareggio dei toscani porta la firma di Giuseppe Tedesco, cross dalla destra, difesa giallorossa statica e Tedesco di testa appoggia in rete. Allo Stadio Lungobisenzio di Prato, Prato – Ravenna 1-1. Il tunisino Nabil Makni anticipa tutti sul primo palo e il San Giuliano City batte il Progresso 1-0. Blitz del Mezzolara in trasferta sul campo del Certaldo. Sul rinvio del portiere Malagoli, Simone Alessandrini riceve scavalca Bruni in uscita disperata e appoggia in rete. Il secondo gol incassato dal Certaldo è ancora più grottesco, con incomprensione gigantesca tra difensore e portiere, Fogli è bravo a capire che ci potrebbe essere l'errore, ne approfitta e scarica in porta. A Certaldo, Mezzolara batte Certaldo 2-0.

Menarini con una punizione dal limite ben calibrata porta avanti il Corticella sul Fanfulla. Raddoppio biancoazzurro con Bertani ben assistito, tuffo di testa e il Corticella ipoteca i tre punti. Da rimessa laterale il Fanfulla accorcia con il colpo di testa di Lorenzo Kakou. Gli emiliani la chiudono con Rocchi. A Lodi, Corticella batte Fanfulla 3-1. Vittoria in trasferta anche per il Lentigione contro il Sant'Angelo Lodigiano. Difesa rossonera altissima e beffata da Alberto Formato per il vantaggio Lentigione.

Più o meno lo stesso copione sul raddoppio degli ospiti, altra ripartenza e diagonale vincente di Nanni, il Sant'Angelo accorcia con Lanzi, ma grandi responsabilità del portiere del Lentigione. Su rigore il tris sempre con Formato, per lui doppietta personale. Passa il Lentigione sul Sant'Angelo 3-1. Il Carpi dilaga con il Borgo San Donnino. Arrondini per il vantaggio ospite. I padroni di casa pareggiano con Rossi. Poi subiscono la goleada con i gol di Saporetti, Maini, ed ancora Arrondini, ed infine Saporetti su rigore per il definitivo 1-5 del Carpi sul Borgo San Donnino.