Glober Soccer Awards: Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del secolo

Cristiano Ronaldo ha ottenuto il titolo di miglior giocatore del secolo, assegnato ai Glober Soccer Awards nella cerimonia di premiazione in corso in Dubai. Il portoghese che indossa la maglia della Juventus è stato preferito a Leo Messi, Ronaldinho e Mohamed Salah. "È un traguardo eccezionale e un grande onore per me e mi dà una nuova motivazione ad andare avanti nella carriera - ha detto CR7 -. Voglio dire grazie a Globe soccer, a coloro che hanno votato per me ma soprattutto ai miei compagni di squadra e di nazionale e ai club per i quali ho giocato. Un grande merito va alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto", ha concluso il portoghese, apparso emozionato.





L'attaccante dei bavaresi Robert Lewandowski ha avuto il titolo di 'Giocatore dell'anno', il tecnico Hans Dieter Flick quello di miglior tecnico del 2020 e Bayern Monaco - che ha vinto Champions League, campionato e coppa nazionale, Supercoppa europea e di Germania - è stata designata la migliore. Gian Piero Gasperini che era nel trio per il miglior allenatore è stato battuto insieme col collega del Liverpool Juergen Klopp.

La Spagna ha avuto i suoi onori, con il Real Madrid designato club del secolo e Josep Guardiola che è stato scelto come 'Coach of the Century', ma è stata premiata anche la carriera dell'ex portiere Iker Casillas e del difensore del Barcellona e della nazionale Gerard Piqué. La cerimonia di premiazione è stata aperta dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, che per prima cosa ha voluto ricordare le due leggende del calcio scomparse di recente, Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. Infantino ha parlato di speranza e di voglia di tornare alla normalità dopo il dramma della pandemia, ma anche di rivisitazione dei format e dei tornei da giocare. "Dobbiamo proteggere di più i giocatori, magari rivedendo i format delle competizioni tra nazionali, coppe e altre competizioni - ha sottolineato -. Dobbiamo cercare di ridurre il numero di viaggi dei calciatori per preservare la loro salute".