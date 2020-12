Gravina: "Pronto a ricandidarmi solo se percepisco entusiasmo"

Si terranno il 22 febbraio le elezioni del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio per il prossimo quadriennio. " Deciderò per la mia candidatura se ci saranno componenti che ritengono che questo lavoro fatto dal sottoscritto vada portato avanti - ha detto Gabriele Gravina attuale numero 1 della FIGC - se dovessi percepire entusiasmo per la continuità sarò ben felice di andare avanti mentre se non c’è condivisione sul percorso da me tracciato, non ho nessuna voglia di ricoprire quel ruolo”