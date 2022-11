Gubbio-San Donato 1-0, la decide Mbakogu

Il Gubbio segna e subito dopo si complica le cose coi due gialli in 1' di Vitale, il San Donato però non ne ha per reagire e s'arrende all'1-0 firmato Mbakogu. A certificare la ripresa degli umbri, che dopo le scoppole con Cesena e Recanatese fanno bis di vittorie e restano secondi a -1 dalla Reggiana. Viceversa, termina con tre pari la mini-striscia dell'ultima in classifica, la cui unica vittoria, ben 14 turni or sono, è datata 11 settembre.

Toscani che erano pure partiti bene: Galligani per Russo che sterza su Bontà e va in cerca della chiusura del triangolo, sfumato causa anticipo di Portanova. Quindi Rossi e Russo la strappano a Rosaia, Marzierli appoggia per Galligani e sul suo destro Di Gennaro pasticcia, in suo soccorso Bontà protegge su Rossi e strappa pure il fallo. Primi veri segni di Gubbio sulla conclusione da fuori di Rosaia, Cardelli manda in angolo e, sugli sviluppi, Arena crossa per la testa di Bonini, Carcani devia e la palla è alta di niente. Alla ripresa ancora Arena da sinistra per un traversone che attraversa tutto lo specchio, Vazquez e Morelli non ci arrivano.

La svolta la danno i cambi di Braglia, che fruttano al 68°: Semeraro, dentro all'intervallo, elude Galligani e serve l'altro subentrato Mbakogu, che salta a difesa immobile e fa centro. E ci sarebbe anche l'occasione da ko con Vazquez che mette al limite per Arena, la botta è centrale e Cardelli respinge. Il tutto nato dal recupero su Alessio di un altro innesto dalla panchina, Vitale, che da lì a poco però la combina grossa: al 73° placcaggio rugbystico su Alessio e giallo n°1, al 74° entrataccia da dietro su Russo, giallo n°2 e Gubbio in 10. Ingenuità a costo zero, perché il San Donato non fa nulla per capitalizzare la superiorità e altro da far vedere non ce n'è.