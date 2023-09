Il Cesena si rilancia con un tris a Pontedera (1-3)

Necessaria, ma non scontata, la vittoria è una mano di bianco sulle muffe della falsa partenza. Saber anticipa, ma non fa male. Avvio sprint di qua e di là, fucilata di Catanese con Pisseri che prima non la tiene e poi la recupera. Il Cesena passa, dalla rimessa Corazza prolunga, Donnarumma la insegue e la rimette al centro per il rigore in movimento di Saber. Adesso i bianconeri provano anche a mettere il timbro sulla partita, Ogunseye viene stoppato in posizione pericolosa e a stretto giro nessuno crede alla buona idea di Corazza.

Ripresa è un altro Pontedera e fin da subito parte a testa bassa a cercare il pari. Peretta la mette, Nicastro in "estirada" fuori di niente. I padroni di casa costruiscono e concedono, Saber manda in porta Corazza, niente, ma è tutto fermo per fuorigioco. Il pari arriva dall'angolo, con pessima disposizione difensiva bianconera, Benedetti colpisce indisturbato ben dentro l'area. Si fa male il portiere Pisseri, dentro Siano, ma dentro anche Berti e Kargbo che con la loro vivacità spaccano la partita. Berti per Ogunseye che la controlla e in diagonale fa 1-2. Nel finale ancora fuochi artificiali, Angori fa esterno rete col sinistro e il coast di coast di Sphendi in campo aperto è buono all'ultimo secondo per mandare in gol il debuttante Kargbo.