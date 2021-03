Il Cesena torna a vincere, sprofonda il Ravenna

Otto giornate dopo il Cesena torna a vincere. Otto come anche gli assenti nella squadra di Viali capace di soffrire a fermare la rincorsa del Gubbio. Primo tempo piuttosto noioso e comunque meglio gli ospiti, Juanito Gomez prova una roba difficilissima e infatti finisce così. Caldo e squadra al passo, Nardi sveglio ad anticipare il sempre pericoloso Pellegrini. Prima dell'intervallo l'occasione migliore la squadra di Torrente la costruisce sul finale, il solito Pellegrini colpisce bene, ma non indirizza. Ripresa, è un'altra partita. Squadre più lunghe e dunque match divertente. Bortolussi trova il movimento, non la potenza. E comunque il Cesena passa, con Munari. Uno dei meno utilizzati fin ora sceglie il modo migliore di trova il primo gol tra i professionisti. Un vantaggio scaccia fantasmi, il Gubbio si alza e Petermann fa correre Russini che appena entrato la mette sulla freschezza. Scatto, controllo e pallonetto, tutto davvero molto bello. L'idea di averla chiusa i bianconeri la coltivano per un minutino. Da destra Juanito Gomez prende tempo e spazio per girare nell'angolino. Un quarto d'ora d'assedio, ma il Cesena quando può riparte, Tonetto non sceglie il modo migliore per concludere. E prima delle braccia al cielo c'è il brividone sulla sberla di Hamlili fuori.









Per una romagnola che rinasce, una che sprofonda. Il Ravenna è sempre più ultimo, affondato al Benelli da due rigori del Mantova. Dopo un quarto d'ora prima grande occasione, Ganz aggancia al volo, Jiday sceglie il tempo alla grandissima e pulisce. Si gioca praticamente ad una porta, Cheddira ad un passo dal vantaggio manca incredibilmente il bersaglio. Si fa perdonare subito dopo quando al termine di una mischia si trova in posizione di sparo e viene travolto dal portiere Tomei. E' calcio di rigore che batte e segna Guccione. Per il mantovano gol numero 15 e leadership dei cannonieri strappata a Bortolussi. Ripresa, gira anche male ai giallorossi che escono meglio dai blocchi e sbattono sulla traversa con Boccaccini. Scampato il pericolo gli ospiti la chiudono. Ancora lo scatenato Cheddira alimenta il contropiede e sterza verso la porta. Abbattuto per il secondo rigore che questa volta si tiene per sè e chiude i conti. Nel finale Tosi prima male e poi bene, il Mantova continua a rincorre i play off, per il Ravenna è sempre più notte.