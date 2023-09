Il Cesena travolge l'Ancona (4-0)

Atteso alla prova del 9, il Cesena straripa. L'Ancona collabora e fa da comparsa al Manuzzi, appena 15 secondi e Vitali deve allungarsi sul diagonale di Ogunseye. Sono in 9.500 a spingere i bianconeri, Corazza si libera al tiro, poi murato dalla difesa anconitana. Minuto 32, la partita si stappa, dall'angolo sale Silvestri e prende bene il tempo dello stacco. Segnali ospiti vicini allo zero, Corazza potrebbe chiuderla a filo d'intervallo quando rientra e calcia di forza senza trovare la porta. Ripresa, il Cesena va subito in verticale: Corazza punta Cella e viene steso appena dentro l'area. E' il calcio di rigore che sblocca il Jocker in campionato, a un centimetro dal palo e un altro dalla mano del portiere. Già indirizzata pesantemente, la partita diventa un allenamento agonistico. Ancora Corazza che ha tolto i fermi va dentro per la prima doppietta dell'anno. E poi tocca anche al subentrato Shpendi andare a referto. Da assist man di Pontedera a finalizzatore. Sterzata sublime su Nador e 4-0. La lunga attesa del fischio finale prevede anche un goccino di Ancona con Paolucci e niente più.