Il Cesena vince a Pesaro (0-2) e vede la B

Vis Pesaro - Cesena

Adesso per la B è solo questione di tempo. La vittoria di Pesaro avvicina sensibilmente il Cesena all'obiettivo, mentre la Vis resta dentro la zona play out. Sul cross di Pierozzi, Neri controlla il colpo di testa di Shpendi. Subito dopo Shpendi-Kargbo-Adamo, colpo di testa pigro tra le braccia di Neri. Pesaro prova a intesare gli spazi, la partita non è indimenticabile, ma il Cesena la sblocca. Kargbo alza la testa e pesca l'inserimento di Berti. Controllo e palla in rete. Prima della mezz'ora Shpendi spalanca a Berti le porte della prima doppietta negata solo dalla prodezza di Neri. Il trequartista non si capacita. Di seguito Shpendi si libera con una carambola, poi la lascia lì e Francesconi prova, ma resta a metà tra tiro e cross. Pesaro si vede solo una volta nel primo tempo, ma la palla che sbuca nei pressi di Zagnoni sorprende lo stesso che grazia Pisseri da due passi.

Ripresa e ancora Cesena, Adamo-Kargbo-Adamo poi finisce il campo. Pesaro dall'angolo, testa di Zagnoni non lontana dal palo. Assolo di Shpendi che prova a sorprendere Neri sul sulo palo, fuori. Sembra fatta per il raddoppio, lavorone dei Shpendi che va sul fondo, sterza, e assiste Varone: clamoroso incrocio dei pali. Romagna padrona del campo, devastante in contropiede, Kargbo per Shpendi che fa tutto da solo e incrocia fuori di un capello. In pieno recupero il raddoppio: Chiarello-David-Ogunseye tutto sull'asse dei cambi di Toscano. E ora anche il tecnico parla di obiettivo vicino.