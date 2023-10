Il Pineto vince il derby abruzzese con il Pescara

Doveva e poteva essere una grande occasione per il Pescara per agganciare il Cesena al secondo posto e mettere la fantastica Torres di questo periodo nel mirino ed invece non sarà così. Ma andiamo con ordine. Pineto posizionato molto male, Cangiano lanciato in campo aperto, poteva fare tutto quello che voleva davanti a Tonti, tranne quello che ha fatto.

Risposta degli azzurri Pineto con il servizio di Volpicelli per Germinario, il centrocampista viene anticipato da Milani, ma il pallone diventa buono per Schirone, il quale sull'uscita bassa di Plizzari calcia sul palo esterno. Chakir per Volpicelli, diagonale dell'ex Viterbese e sfera larga.

Ad inizio ripresa il Pescara divora il vantaggio: Cangiano serve Aloi diagonale che supera Tonti ma non Evangelisti che salva sulla linea, la sfera torna ancora al numero 8 che colpisce di testa, ma trova il muro di Ingrosso, ci prova ancora Cangiano sulla ribattuto ma la difesa del Pineto resiste. Il Pescara non riesce a segnare ancora una volta in campo completamente aperto: Manu per Floriani, dentro su Merola il numero 10 si incarta davanti a Tonti bravo in uscita.

Incredibile il gol che subisce il Pescara. Erroraccio clamoroso di Brosco che si dimentica la sfera, Gambale ringrazia e con un tocco preciso batte Plizzari. E' un successo storico quello della piccola Pineto. Allo Stadio Adriatico di Pescara, Pineto batte Pescara 1-0.