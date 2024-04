Il Pontedera (2-0) spinge l'Ancona ai playout

Due sconfitte hanno tolto certezze e indebolito la classifica del Pontedera, l'Ancona con Boscaglia in panchina prova la salvezza diretta col terzo allenatore di una stagione nerissima. Che continua però dopo appena 6 minuti: cross di Perretta, non c'è Ganz, ma c'è Angori che col sinistro porta avanti i padroni di casa. Arbitraggio all'inglese, proteste di qua e di là. E l'Ancona prova a cambiare marcia perché la ricerca del pari diventa non solo attuale, ma una drammatica necessità. Ignacchiti alto dopo il sinistro di Angori ribattuto. E prima dell'intervallo l'azione dorica più bella del primo tempo rifinita dalla sponda di Spagnoli per la girata larga di Basso.

Ripresa, Ancona avanti tutta: punizione di Paolucci con riposta di Vivoli 1, poi su Spagnoli ci vuole anche Vivoli 2. Miglior momento dorico, Spagnoli per Giampaolo, Vivoli blocca senza pensieri. E nemmeno, più tardi, il destro di Basso ne crea di concreti. La spinta si esaurisce di colpo al minuto 78 quando questo fallo su Calvani costa a Paolucci, già ammonito, il cartellino rosso e priva i suoi di convinzione per l'assalto finale. Infatti è il Pontedera a gestire le operazioni: Perucchini si salva su Lombardi, ma in pieno recupero non può niente su Peli che fa 2-0 e con soli 7 punti sulla Fermana manda la sua ex squadra dentro il playout.