Il prossimo turno regala incroci cruciali per la C

Cominciamo dal Forlì. E' notizia di oggi l'ingaggio dello svincolato Leonardo Longo difensore classe 1995. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter ha debuttato tra i prof con la maglia del Prato. Successivamente in C con Grosseto, Mantova, Paganese, Monopoli, Bisceglie, Casertana e Cesena. 146 presenze e 9 reti per lui in terza serie. I biancorossi hanno pensato a lui per rinforzare la rosa per questa ultima parte di campionato in cui al Forlì non resta altro che evitare i play out. La società in questa stagione passata da Cornacchini a Gadda, poi Farneti in sella solo per 24 ore, ha poi promosso dal settore giovanile l'ex attaccante di Cesena e San Marino Calcio, Mattia Graffiedi. Con lui alla guida, la squadra, ha migliorato il rendimento con le vittorie arrivate con Alcinone e Atletico Carpi e il pareggio con l'Aglianese acciuffato dagli avversati del Forlì solo al 95°. E' con questo ottimo biglietto da visita che il Forlì si presenta al Romeo Neri di Rimini sabato alle 14.30. La squadra di Gaburro si trova ad un incrocio fondamentale. 5 punti di vantaggio sul Ravenna e 9 sul Lentigione che però deve recuperare due partite con il Seravezza in casa e in trasferta con il Ghivizzano, potenzialmente vincendole entrambe si ritroverebbe a quota 51, – 3 dal Rimini e + 2 sul Ravenna. Lentigione, che proprio ieri ha sfruttato al meglio un altro recupero quello con il Sasso Marconi vincendo 3-0. Sabato Lentigione – Ravenna, i giallorossi vengono da 5 vittorie consecutive, dirà chi è ufficialmente l'anti Rimini.