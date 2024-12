Il Ravenna affronterà in semifinale i liguri della Lavagnese

Il 12 febbraio al Benelli la semifinale di andata con i liguri della Lavagnese il 26 il ritorno. Continua il percorso dei giallorossi in Coppa Italia di Serie D con la qualificazione acciuffata ai calci di rigore. Ma andiamo con ordine, Marchionni da spazio a chi ha avuto, fino ad ora, un minutaggio inferiore ma avrà in cambio buone risposte, soprattutto dal reparto offensivo con la coppia Di Renzo – Guida particolarmente ispirata. Sono i friulani del Muzzana del Turgnano e Carlino due località che unite danno origine al Cjarlins Muzane attualmente decimi in Serie D Girone C ad andare in vantaggio con Della Giovanna. La gioia per gli ospiti dura solo pochi minuti: Calandrini in verticale per Di Renzo il Ravenna pareggia subito i conti. Nella ripresa il terreno di gioco di minuto in minuto si fa sempre più pesante sfavorendo la squadra che ha il maggior possesso palla, in questo caso il Ravenna. Friulani capaci di fare male di rimessa Camara sul filo del fuorigioco evita Galassi e offre a Pegollo un assist solo da trasformare in rete a venti minuti dal termine. La squadra di Marchionni ha il merito di non disunirsi e nonostante le ottime parate del portiere Giust, trova il modo di rimettersi in carreggiata nel recupero. Il gol del definitivo 2-2 che significa posticipare la qualificazione ai calci di rigore porta la firma di Guida servito da Di Renzo. Si va ai rigori. Galassi para il quarto a Nunic, per il Ravenna la decide Calandrini. Ravenna in semifinale di Coppa Italia contro i liguri della Lavagnese.