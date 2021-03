Il Ravenna strappa un punto in casa della Samb

Dopo oltre due settimane, causa Covid, il Ravenna torna in campo al Riviera delle Palme per il recupero della gara con la Sambenedettese. Ottimo momento per la squadra di Paolo Montero, reduce da due vittorie e due pareggi nelle ultime 4 giornate. Padroni di casa con la coppia d'attacco formata da Lescano e Maxi Lopez, romagnoli senza Colucci in panchina ma con la sorpresa del portiere Albertoni. Primo tempo divertente ed equilibrato. Ferretti con il sinistro a giro, Nobile è attento e alza in angolo. All'ottavo, Ravenna in gol con Ferretti, rete annullata per la posizione irregolare dell'esterno giallorosso. Secondo tempo, sull' angolo di Botta, Albertoni è strepitoso nel dire di no a Maxi Lopez che poi da due passi non riesce a ribadire in rete.







Ribaltamento di fronte, bella progressione di Franchini che fa tutto bene, salta un avversario ma calcia a lato della porta di Nobile. Montero gioca la carta Bacio Terracino ma è ancora il Ravenna a rendersi pericoloso. Suggerimento di Papa per la battuta di Sereni, provvidenziale la deviazione del difensore D'Ambrosio. La Samb prova a vincerla ma Albertoni non si fa sorprendere dal diagonale di Maxi Lopez e poi anticipa anche il tentativo di Lescano. Romagnoli che non stanno a guardare, cross millimetrico di Ferretti per Sereni che anticipa Nobile ma non trova la porta avversaria. L'ultima occasione è dei padroni di casa, traversone di Botta per Bacio Terracino che si divora cosi, il pallone della vittoria. Con questo pareggio la Sambenedettese sale a quota 47 e consolida la zona play-off mentre il Ravenna resta ultimo, a tre punti dall'Arezzo ma con due partite da recuperare.