Il Ravenna vince a San Benedetto ed esce dalla zona play-out

Per il secondo anno consecutivo il Ravenna vince sul campo della Sambenedettese ed esce dalla zona play-out. Padroni di casa in vantaggio al terzo minuto con un colpo di testa di Miceli e la complicità del portiere Cincilla. Pareggio ospite al 40esimo con la deviazione vincente firmata dal solito Nocciolini. Il gol che regala i tre punti al Ravenna, arriva al minuto 72 con la bella giocata di Mokulu che ruba il tempo agli avversari ed infila la porta della Sambenedettese. Ravenna a quota 27 punti mentre per la squadra di Montero si tratta della terza sconfitta consecutiva.