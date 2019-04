Il Rimini accarezza fino a 10 minuti dalla fine la prima vittoria dell'era Petrone, ma Kouko spegne gli entusiasmi e pareggia per l'Albinoleffe.

Il Rimini alla ricerca della scintilla che possa accendere le speranze salvezza. Il neo tecnico biancorosso Mario Petrone schiera le due punte effettive Piccioni e Volpe. Parte bene il Rimini, Kalombo sulla sinistra opera il traversone Gavazzi chiude in corner. Bene i biancorossi negli spazi, sempre Kalombo, idea per Candido conclusione deviata ancora in angolo. L'Albinoleffe soffre a sinistra, dove è Montanari a crearsi la possibilità di tiro, sfera non lontana dal palo. Sbaffo due volte al traversone prima Giorgione e nella circostanza successiva Sasha Cori non trovano la porta. Ci prova anche Nava dalla lunghissima distanza, la sfera si alza sopra la sbarra. Contatto Marchetti – Sibilli, l'arbitro fa ampi cenni di proseguire. Il Rimini la sblocca al minuto 38. Candido, buon lavoro sulla sinistra, Cortinovis smanaccia e respinge corto, Kalombo decivo per Piccioni che la mette in porta. Prima del tè, Sibilli di testa traversa, la sfera torna in campo e Francesco Scotti la spinge in angolo. Ripresa, Ruffini in diagonale da posizione defilata sfera non lontana dal palo. Adesso spinge l'Albino, Kouko di testa, Scotti respinge. Il Rimini resiste fino all'80esimo. Sul traversone dalla sinistra, un po' troppo fermi li dietro, Cori per Kouko che è in posizione regolare e mette dentro. Prima del triplice, Kalombo tra i migliori, conclusione dai 25 metri, Cortinovis si distende in angolo. Non riesce il blitz al Rimini, Petrone deve accontentarsi del secondo pareggio consecutivo. A Bergamo, Albinoleffe – Rimini 1-1