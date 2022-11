Il Rimini cade a Reggio e perde il portiere Zaccagno uscito per infortunio

Al netto di Santini squalificato, Mencagli, Rosso, Allievi e Gabbianelli infortunati, il Rimini esce dal Città del Tricolore con un senso di ridimensionamento. Le vittorie con Virtus Entella e Gubbio, due grandi di questo campionato, sono arrivate ad inizio stagione con queste formazioni ancora in fase di rodaggio. Con la Reggiana, al di là delle assenze, serviva un segnale forte che non è arrivato. Libutti e Montalto confezionano il vantaggio granata. Gaburro vuole e invoca qualcosa in più e arriva la bella giocata di Tonelli, parte superiore della traversa. Nella ripresa c'è il fallo davvero banale di Eyango sull'ex di turno Guibre, Lanini all'ora di gioca raddoppia e fa scendere la saracinesca sull'incontro. A tenere il risultato con numeri accettabili ci pensa il solito Zaccagno, risposta in angolo sulla conclusione di Lanini. A proposito di Zaccagno, suona l'allarme rosso, perché il portiere esce per infortunio, e con i cambi esauriti, il Rimini finisce la gara con Michele Vano in porta. Per la Reggiana seconda vittoria consecutiva e vetta della classifica. Al Città del tricolore di Reggio Emilia, Reggiana batte Rimini 2-0.