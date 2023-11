Il Rimini non si ferma: 1-0 alla Fermana

La cura Troise continua a dare i suoi frutti a Rimini: contro la Fermana arriva il secondo successo consecutivo e il sesto risultato utile di fila in campionato. La Curva Est festeggia con i suoi beniamini che nel primo tempo schiacciano i gialloblu: Lamesta arriva sul campanile alzato in area e calcia al volo trovando la pronta risposta di Furlanetto. Passa a centimetri dal bersaglio grosso invece Cernigoi: stop e girata volante, palla a lato. Il vantaggio, meritato, arriva al 35': lancio dalle retrovie di Gigli, Morra va di testa e Furlanetto respinge. Sulla ribattuta il più lesto è ancora il numero 9 che ribadisce in rete per l'1-0 Rimini. E' il 7° centro stagionale per l'attaccante ex Piacenza. I biancorossi non vogliono fermarsi: ancora scatenato Lamesta, Furlanetto devia in corner il mancino deviato.

Nella ripresa il Rimini amministra e prova a chiuderla con le ripartenze: gran giocata del solito Lamesta ma – ancora una volta – Furlanetto vince il personale duello con l'esterno del Rimini. E allora la Fermana, non pervenuta fino a quel momento, sfiora il pari in ben due occasioni: prima ci pensa Colombi a distendersi e dire di no sul tentativo insidioso di Tilli, poi è ancora il 7 marchigiano a divorarsi il possibile 1-1 mettendo a lato un comodo colpo di testa dopo la spizzata di Semprini. Scampato pericolo per il Rimini che vince ancora. E martedì sera c'è il Cesena: è Coppa, ma è pur sempre il derby...