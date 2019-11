Il Rimini perde ancora, ko al Romeo Neri contro l'Arzignano

Brutta sconfitta casalinga per il Rimini. La squadra di Cioffi incappa nel secondo ko consecutivo perdendo al Romeo Neri 2-0 contro l'Arzignano. Le reti nel secondo tempo. La partita si sblocca al 67' con Simone Bonalumi. Il raddoppio cinque minuti più tardi con Daniele Rocco. Il Rimini sempre più risucchiato nella zona play out. Per i biancorossi è la settima sconfitta in 15 partite giocate.