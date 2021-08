Il sammarinese Roberto Cevoli torna alla guida del Renate

Il Renate (Serie C Girone A) è stato sconfitto 3-0 dal Padova. Il tecnico Francesco Paravvicini ha rassegnato le dimissioni questa mattina, pare, per motivi personali. Il club ha scelto il sammarinese Roberto Cevoli che ha già guidato il Renate in passato con ottimi risultati. Nella stagione 2017/2018 il Renate chiuse al settimo posto con relativa qualificazione ai playoff. Lo scorso anno Cevoli è stato esonerato dall’Imolese dopo averla salvata ai playout nella stagione precedente venendo ingaggiato proprio alla vigilia degli spareggi (8 giugno). Tra la precedente esperienza al Renate e l’Imolese è stato per due stagioni alla Reggina in serie C.