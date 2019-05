Il San Marino vince e resta in serie D

Rocco Cotroneo da fiducia all’undici di Modena. Solo la vittoria tiene il San Marino in D. Non piove al Fortunati. Prima chiamata dopo dieci minuti con Balla soluzione fuori di poco . Poco dopo Benedettini in uscita con i pugni su Franchini . Il San Marino ha un buon giro palla ma sterile e non punge. Ancora il numero 10 Salla va a solleticare Benedettini che blocca sicuro . Problemi fisici per Cola sostituito da Gremizzi al minuto 26 . Il San Marino mai pericolo nei primi 45. Al termine di frazione Mingucci da ottima posizione fallisce un cross che poteva essere sfruttato meglio Partita chiusa bloccata . Ripresa calcio d’angolo di Gasperi respinta corta della difesa del Pavia, Pasquini al volo di sinistro scarica sotto l’incrocio dei pali il goal che vale la serie D. Il Pavia reagisce solo nel finale va in goal al 94esimo con un braccio e goal annullato . Vince il San Marino e salva la stagione restando in D. Allo Stadio Fortunati di Pavia San Marino batte Pavia 1-0