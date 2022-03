Il TAS conferma l'esclusione della Russia

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto la richiesta della Federcalcio della Russia di sospendere le sanzioni della FIFA. Di conseguenza la Russia non potrà partecipare agli spareggio di qualificazione al Mondiale 2022. Il prossimo 24 marzo era in programma la sfida contro la Polonia nella semifinale play off, la vincente avrebbe incontrato nella finale una tra Svezia o Repubblica Ceca. Nel comunicato del TAS viene indicato che tutte le squadre e i club russi continuano a essere sospesi dalla partecipazione alle competizioni FIFA.