Il Victor San Marino chiude la stagione con una sconfitta a Colorno per 3-2. Per i padroni di casa tripletta per Malivojevic, per i titani in gol Barone e Ambrosini. Il Victor chiude la prima stagione di Eccellenza con il secondo posto in campionato mentre Colorno e Castenaso torneranno ad affrontarsi in uno spareggio che vale il passaggio del turno, martedi 24 in campo neutro.