Imolese, Martone: "Salvezza tranquilla e politica dei giovani"

Salvezza tranquilla e politica dei giovani. Questi gli obiettivi dell'Imolese secondo il direttore sportivo Aniello Martone, arrivato in Romagna in estate dopo il cambio di proprietà: "C'è stato questo cambio di proprietà a metà luglio, stiamo proseguendo sulla scia della vecchia Imolese, ragionando con una politica di giovani. Quest'anno l'obiettivo è la salvezza, essendo arrivati solo a luglio la squadra è stata costruita in ritardo. Dobbiamo superare lo scoglio di gennaio, quando riusciremo a fare quegli interventi che non ci sono riusciti in estate. Puntiamo a una salvezza il più possibile tranquilla".