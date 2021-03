Inghilterra prima da sola, la Polonia vince ma perde Lewandowski

Incontrare Andorra e uscirne piangenti è possibile anche per le big, chiedete alla Polonia. Che vince 3-0 ma perde il suo fuoriclasse Lewandowski, autore di una doppietta ma poi uscito per una lesione del legamento collaterale del ginocchio: roba di 5-10 giorni, comunque abbastanza per saltare il cruciale match con l'Inghilterra di mercoledì e forse pure l'andata dei quarti di Champions col Paris Saint Germain del 7 aprile. Il bomber del Bayern esce al 63°, non prima però di averla decisa con un bis di girate in area: sulla punizione di Rybus per il vantaggio e su cross di Jozwiak per l'allungo, con Christian Garcia che tenta invano di contrastarlo. Subito prima della sua uscita Cervos respinge sulla riga il tiro di Piatek, nel finale invece Swiderski va di punta sul traversone di Grosicki e infila il tris sotto le gambe di Alvarez, ancora una volta non perfetto.









Nel frattempo la testa del Girone è tutta dell'Inghilterra, vincente 2-0 con l'Albania. Che tra l'altro, in vista della sfida con San Marino, sarà ancora priva del difensore della Roma Kumbulla: lesione al menisco, tre mesi di stop e stagione chiusa. La squadra di Reja è la prima a proporsi col contropiede di Hysaj a liberare il sinistro di Uzuni, palla alta. Gli inglesi invece non perdonano: Mount appoggia per il cross di Shaw, Kane si divora Veseli e inzucca in angolo basso. Per i Tre Leoni anche due legni, entrambi su azioni imbastite da Sterling: assist tagliato per la traversa di Kane e rimorchio al limite per il palo di Foden, qui con parata decisiva di Berisha. Male invece il centrale dell'Atalanta Djimsiti, che avvia il raddoppio regalandola a Sterling: palla a Kane e poi per l'inserimento di Mount, che ha tutto il tempo per mirare e piazzare il ko.