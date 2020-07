Inter in rimonta batte il Torino 3-1

Nel posticipo della 32ma giornata della Serie A di calcio l'Inter soffre in casa contro il Torino e ribalta la partita vincendo 3-1. I nerazzurri di Conte sono secondi a 68 punti con la Lazio. Stasera l'anticipo della 33ma giornata, Atalanta-Brescia. La Lega Serie A spera di riaprire gli stadi per fine campionato, con la presenza ridotta del pubblico in sicurezza.