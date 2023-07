Inter ufficiale Frattesi: altro "scippo" al Milan

Davide Frattesi

Supercoppa, campionato, Champions e ora mercato, ovunque ci sia un accenno di derby l'Inter è sempre un passo avanti al Milan. L'ultimo “successo” nerazzurro riguarda la corsa a Davide Frattesi, ufficialmente preso dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di circa 33 milioni, bonus inclusi. Dopo Marcus Thuram – dato per vicino al Milan e poi finito all'Inter – ecco un'altra beffa ai rossoneri, che come confermato dal procuratore Giuseppe Riso erano sulle tracce di Frattesi, ma non la destinazione preferita. Non sarà l'ex Sassuolo dunque il sostituto di Sandro Tonali, anche lui assistito da Riso e passato al Newcastle per la cifra record – per un calciatore italiano – di 80 milioni. Operazione controversa per chi è ancorato agli ideali antichi del calcio delle bandiere, ma che comunque ha lasciato tutti soddisfatti.

Nel video le parole di Giuseppe Riso e Sandro Tonali.