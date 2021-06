L'Alessandria torna in B dopo 47 anni

L'Alessandria torna in B a distanza di 47 anni ed è grande festa al Moccagatta. La partita nei 90 termina con lo stesso punteggio dell'andata 0-0. Gara intensa combattuta, le occasioni per sbloccarla non mancano sia da una parte che dall'altra ma il risultato resta fermo sullo 0-0 e grande equilibrio. Non succede nulla neanche nei supplementari, per decidere chi tra la squadra di Longo e quella di Mandorlini coronerà la lunga stagione in modo trionfale, servono i calci di rigore. Per il Padova l'errore fatale è di Gasbarro. L'Alessandria non sbaglia il march point con Rubin. Le 4 promosse in B dalla serie C sono Como, Perugia, e Ternana che hanno vinto i rispettivi gironi, l'Alessandria trionfa nei play off e completa il poker