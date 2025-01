L'Arezzo crolla ancora: il Pontedera vince 4-2 il derby

Il Pontedera esce di prepotenza dalla zona playout, strapazzando a domicilio l'Arezzo nel derby toscano e costringendo gli amaranto all'ennesimo stop di una stagione più altalenante del previsto.

Primo tentativo e ospiti già avanti. Cross in area, la palla si alza a campanile e dalla mischia emerge Moretti che fulmina Trombini senza pensarci su. Arezzo colpito a freddo e subito obbligato a inseguire. Il resto del primo tempo è un monologo amaranto, che tuttavia non dà frutti, anche se produce una splendida rovesciata di Pattarello, su cui è decisivo Tantalocchi, alzando in angolo.

I padroni di casa spingono per oltre un'ora, ma al 66' passano ancora gli ospiti. Altro cross, altra palla che s'impenna in area, Guidi prolunga sul secondo palo e Cerreti in spaccata infila il 2-0. Sette minuti dopo, l'Arezzo si fa male da solo e sprofonda. Montini sbaglia un alleggerimento all'indietro e innesca Vitali. L'attaccante si presenta a tu per tu con Trombini, lo salta e infila la terza rete.

Assordanti, i fischi del pubblico, ma la goleada non è ancora finita, perché all'83' Ladinetti avanza indisturbato a centrocampo, serve in profondità Vitali, che va ancora all'uno contro uno con Trombini e lo castiga di nuovo, stavolta con uno scavetto: 4-0, Arezzo al tappeto.

Nel finale, gli amaranto hanno uno scatto d'orgoglio e provano tardivamente a rientrare in partita. La prima rete la firma Guccione, infilando Tantalocchi con un tiro da lontanissimo. Il secondo e ultimo goal è tanto bello quanto ininfluente. Palla in verticale, sponda di petto di Ogunseye per Pattarello, che di prima inchioda il pallone all'incrocio dei pali e il risultato sul 4-2. Ma la sostanza non cambia, finisce con un successo importantissimo del Pontedera in chiave salvezza e con una sconfitta bruciante per l'Arezzo, sommerso dai fischi, che non riesce a trovare continuità.