L'Entella stoppa la marcia del Rimini (2-0)

Esattamente due mesi dopo l'ultima sconfitta, il Rimini si ferma. Lo fa a Chiavari pagando forse le fatiche di Coppa, sicuramente anche una rincorsa bellissima che comunque non finisce qui. Dopo la parata di Colombi su Petermann, Chiavari passa. Dal portiere verticalizzazione sulla punta, gioco di carambole con palla che viene giusta per Tascone. Colombi è battuto, siamo appena al settimo minuto. Non c'è il solito Rimini in campo, la squadra accusa e non reagisce, acrobazia di Manzi non porta altri danni. La squadra di Troise si vede una volta soltanto su questa palla rimessa in mezzo per Lombardi che ha tempo di prendere la mira, senza però trovare la porta. Prima dell'intervallo c'è Santini alla riconquista e Petermann che chiude troppo la sua girata.

Ripresa, l'Entella sceglie di mettersi in controllo: il Rimini però va troppo a strappi per riprenderla, qui Morra al volo conclude altissimo. Romagnoli in riserva, Chiavari alza il baricentro e prova a chiuderla. L'ex Santini è vivacissimo e conclude prima fuori, poi però a Colombi battuto sembra fatta quando viene respinto dalla traversa. Al minuto 81' Zamparo protegge e scarica per Tomaselli che, appena entrato, pesca l'angolo e chiude il pomeriggio con una decina di minuti d'anticipo.