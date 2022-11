L'imolese crea, il Padova segna

Padova-Imolese

Comincia al secondo turno il cammino del Padova, campione in carica della Coppa Italia di Serie C che allo stadio "Euganeo" ospita l'Imolese. Come prevedibile, spazio alle seconde linee. Caneo si affida a Ghirardello come unica punta, Antonioli risponde con Pagliuca e De Feo. Ed è proprio il tandem d'attacco dell'Imolese, a confezionare la prima palla gol. Suggerimento di Pagliuca per il sinistro di De Feo, appena a lato. Poco dopo la mezz'ora, angolo di Radrezza per colpo di testa di Monaco e grande risposta del portiere Molla. Secondo tempo, De Feo protesta per un presunto tocco con il braccio di Monaco, il direttore di gara fa proseguire. Il gol che decide partita e qualificazione arriva al minuto 64. Traversone dalla sinistra di Miccoli, velo di Ghirardello per il piatto vincente di Bifulco. Coordinazione perfetta del centrocampista che porta il Padova in vantaggio. Il finale però, è tutto dell'Imolese. Pallonetto di De Feo che supera Zanellati ma sulla linea, salva Gasbarro. Ci prova anche Attys con un gran destro dalla distanza che si perde fuori di un nulla. Ospiti all'arrembaggio, Zanini dal vertice dell'area, il portiere del Padova si salva in due tempi. Il finale è da brividi. Traversone di De Feo per il colpo di testa di Zanon, strepitoso Zanellati nel salvarsi in angolo. L'ultimo tentativo è ancora di Zanini che non trova il bersaglio. All'Euganeo non basta un ottima Imolese, il Padova vince 1 a 0 e negli ottavi affronterà il Gubbio.