La C è un affare tra Cesena e Torres

Bentornata normalità, con le prime due che vincono e le altre che fanno un altro campionato. Bentornata normalità ammesso che sia normale per il Cesena dare quattro gol in mezz'ora al Pontedera e per la Torres tornare a vincere sì 1-0, ma senza far passare la metà campo all'Olbia. E se la sconfitta di Rimini aveva fatto pensare ad una possibile flessione della vice capolista, beh la risposta è arrivata sul campo. Cesena e Torres, Torres e Cesena. Fino allo scontro diretto o forse fino alla fine. Il resto della compagnia combatte per il terzo posto. Con una chiara preferenza per il Perugia che con l'allenatore ha cambiato anche marcia. Tre vittorie consecutive e una sensazione di ritrovata solidità. Idea che non danno né la nuova Carrarese di Antonio Calabro, che pareggia a Pesaro, né il Pescara che ritrova ad Arezzo la vittoria perduta. La lotta per la sopravvivenza vede le sconfitte di Olbia (con Greco che salta), Fermana e anche della Spal che in una serata dispari torna dentro i problemi. Il Rimini che pareggia con la Next Gen da una parte perde l'occasione per agganciare la zona play off e dall'altra certifica come il peggio sia finalmente passato.