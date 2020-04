Nel servizio l'intervista a Marco Alessandrini

Aveva lanciato l'impresa impossibile di una grande rimonta. E con lui in panchina, il suo Fano era tornato in corsa. Poi lo stop e da febbraio di calcio giocato non se ne parla. Ritornare o no in campo, con tutte le problematiche che l'una come l'altra scelta innescano. L'unica certezza secondo Alessandrini che quando calcio sarà, sarà differente da quello vissuto fin qui.

Nel video l'intervista all'allenatore del Fano Marco Alessandrini.