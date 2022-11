La Croazia elimina il Canada ed è prima nel girone

La Croazia elimina il Canada battendolo 4-1 e issandosi in vetta al girone. Eppure dopo 1' i nordamericani la sbloccano con Davies, che incorna il cross di Buchanan per il primo gol canadese nella storia dei Mondiali. Poi la rimonta croata, con due reti per tempo. Prima dell'intervallo ci sono il pareggio di Kramaric, servito in area da Perisic, e il sorpasso di Livaja con un tiro da fuori. Il resto nella ripresa: doppietta di Kramaric, ancora su assist di Perisic, e il sigillo finale di Majer, su un contropiede condotto da Orsic dopo un errore a centrocampo di Miller. La Croazia comanda a braccetto col Marocco e ora è attesa da un vero e proprio spareggio col Belgio.