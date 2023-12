La Fermana torna alla vittoria (2-1 alla Juve Next Gen)

La Fermana riabbraccia la vittoria, concetto sconosciuto dal 10 settembre (1-0 al Pontedera). Sconfitta la giovane Juve al termine dei un match dominato nella prima parte e letteralmente buttato dai bianconeri. Taglio di Mulazzi, Turicchia col sinistro, copre Furlanetto. Il portiere tiene a galla i padroni di casa nella prima mezz'ora, prima la super parata su Cerri, poi un volo capolavoro su Anghelè che calcia cadendo. Sembra fatta per la Next Gen al minuto 24, crossa Turicchia e la sponda volante di Mazzi viene brutalizzata da Guerra. Prima dell'intervallo Furlanetto va per il cavalierato quando in uscita chiude tutto su Anghelè. Ripresa con Fermana un po' più alta e aggressiva, ma la Juventus la sblocca capitalizzando in ritardo il gran lavoro del primo tempo.

E' Guerra di testa a portare avanti i bianconeri. Perso per perso, la Fermana ha una reazione d'orgoglio e preme. Daffara deve fare un mezzo miracolo sul colpo di testa di Misuraca. Il pari ariva al minuto 81. Dall'angolo di Giandonato è Santi a trovare l'inzuccata giusta. Juve ora inebetita: Eleuteri col gas aperto, imbarazzo Daffara, Tilli altissimo da due passi. Ma a 3 dal 90' Giandonato dal limite pare in modo non irresistibile, invece Daffara non ci arriva. In pieno recupero la traversa di Comenencia salva Protti, poi a Guerra saltano i nervi e prende il rosso. La Fermana è ancora viva.