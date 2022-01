La Juve ferma il Milan sullo 0-0 a San Siro. I rossoneri sono ora - con il Napoli, che ha battuto 4-1 la Salernitana - secondi a -4 dall'Inter, che ha una partita in meno. Infortunio per Ibra alla mezz'ora. Poche emozioni nel posticipo tra due squadre preoccupate più dall'importanza di non perdere lo scontro diretto piuttosto che di creare occasioni. Da segnalare nel corso dei novanta minuti due parate sicure di Szczesny, prima su Leao e poi su Giroud, e due conclusioni a lato per i bianconeri con Dybala e Morata.

Con quattro gol in 13' del primo tempo (due di Abraham, Oliveira e Zaniolo), la Roma vince 4-2 a Empoli. Lo Spezia batte 1-0 la Samp al debutto di Giampaolo. Pari 1-1 Cagliari-Fiorentina e Torino-Sassuolo.