La Juve vince a Firenze: l'abbraccio in ricordo delle vittime

I bianconeri vincono a Firenze con un gol di Miretti e si portano a -2 dall'Inter. Prima del fischio d'inizio i giocatori di Fiorentina e Juventus, si sono abbracciati in mezzo al campo in ricordo delle vittime dell'alluvione applauditi dai tifosi. Assenti dagli spalti gli ultrà viola in polemica con la decisione di giocare la partita dopo l'ondata di maltempo.

Rimonta batticuore per la Roma all'Olimpico che nel recupero ribalta la gara col Lecce e vince 2-1 con i gol nel recupero di Azmoun e Lukaku.