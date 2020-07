La Reggiana torna in serie B, Bari battuto 1-0

La Reggiana torna in serie B. La squadra di Massimiliano Alvini s'impone 1-0 nella finale play off contro il Bari e a distanza di 21 anni tornerà nel campionato cadetto. A decidere la sfida uno dei giocatori più attesi, Augustus Kargbo che al 5' minuto della ripresa firma il gol che vale la promozione. E' festa per la Reggiana che con Alvini in panchina può festeggiare il ritorno in serie B.