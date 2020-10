La Sambenedettese esonera Paolo Montero

Paolo Montero non è più l'allenatore della Sambenedettese. La seconda sconfitta in campionato costa cara all'ex difensore della Juventus a cui non è bastato raccogliere 11 punti in 7 giornate. L'allenamento fissato per oggi sarà diretto da Flavio Giampieretti. La società sta valutando il successore, si parla di Stefano Colantuono già in organico con il ruolo di Direttore dell'area tecnica. Il Presidente Serafino valuterà alcuni profili tra cui anche quello del ritorno di Eziolino Capuano.