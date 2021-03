La serie A trasloca su DAZN

Venti anni dopo la prima partita trasmessa in diretta, l'emittente satellitare Sky (prima Telepiù), perde i diritti del campionato di calcio di Serie A. Ad aggiudicarsi l'esclusiva di 7 partite su 10 per ogni giornata del prossimo triennio è DAZN. La piattaforma trasmette in streaming ed è visibile, su abbonamento, oltre che sugli smart tv anche su tablet e smartphone. Per seguire anche, Champions, Europa League, la nuova Europa Conference League, Serie B e Lega Pro, ai calciofili serviranno ben quattro abbonamenti alle varie combinazioni proposte da: DAZN, Sky ed Eleven Sports.