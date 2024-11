La Spal con Buchel batte una Torres sprecona

Dopo le vittorie con Pineto e Legnago Salus la Spal supera un severo esame e si rilancia in classifica. Torres aggressiva in apertura Varela in mezzo per Fishnaller, Galeotti risponde, sulla respinta Mastinu calcia alto da buona posizione. Numero di Nador che controlla poi in velocità ne salta tre prima di servire Rao il quale con il sinistro impegna severamente Zaccagno. Bella partita.

Ripresa, Torres pericolosa con l'imbucata per Zecca che non riesce a saltare Galeotti in uscita. Sembra fatta per gli ospiti quando Zecca mette in mezzo, Liviero a botta sicura, è la schiena del compagno di squadra Scotto a salvare la Spal. Varela di testa Bruscagini con il braccio, proteste veementi, il direttore di gara non interviene e lascia proseguire. Sempre Torres e ancora Galeotti due volte su tentativi ravvicinati. Quando non gira lo si vede anche e soprattutto da questi episodi. Dopo aver subito in lungo ed in largo la Spal passa grazie ad una punizione dal limite di Buchel nettamente deviata di testa da Mastinu. Gol attribuito a Buchel, ma è chiara e netta la deviazione del numero 10 rosso/blu.

Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, Spal batte Torres 1-0.