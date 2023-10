La Spal pareggia il conto: nella mini partita di recupero con la Lucchese finisce 2-2

Dopo tre sconfitte consecutive che hanno ridimensionato inevitabilmente le ambizioni, la Spal cerca un risultato positivo nella prosecuzione del match sospeso lo scorso 23 settembre contro la Lucchese per il nubifragio che si è abbattuto sul Mazza. Si parte dal 57’ sul punteggio di 1-2, maturato in seguito alle reti di Peda per la squadra che quel giorno era guidata da Di Carlo, oggi da Leonardo Colucci, Guadagni e Benassai per i rossoneri della Lucchese.

Si riparte dall'1-2 e i toscani potrebbero chiuderla subito. Passa appena un minuto dalla ripresa del match e la Lucchese segna subito il 3-1 su assist di Russo per Guadagni che, pescato sul secondo palo, non perdona: ma l’arbitro ferma il gioco e annulla il gol per fuorigioco tra le proteste dei rossoneri.

La Spal la pareggia con Emanuele Rao il quale punta Alagna e lascia partire un destro sul secondo palo che si insacca all’angolino per il gol che vale il 2-2. La Lucchese vuole la vittoria e ci prova in successione per tre volte con le conclusioni di Guadagni, e Russo sul quale è molto bravo Alfonso a chiudere in angolo. A Ferrara recupero della quinta giornata di campionato ultimi 33 minuti, Spal – Lucchese 2-2.